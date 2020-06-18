Стали известны самые коррупционные регионы России

Генпрокуратура назвала регионы страны, где зафиксирован самый высокий уровнь коррупции. В целом по России за последний год коэффициент коррупционной преступности вырос с 20,8 правонарушений на 100 тысяч населения до 21,1.

В антилидерах по числу коррупционных преступлений оказались Мордовия, Чувашия и Камчатка, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих субъектах уровень коррупции находится в диапазоне от 29,68 до 26,31, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора России Игоря Краснова.

Меньше всего коррупционных правонарушений выявлено в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Коэффициент коррупции в этих субъектах варьируется от 6,41 до 9,94.

По словам главы надзорного ведомства, выявляемая в России коррупция растет второй год подряд. Так почти вдвое увеличились «откаты» в сфере закупок, взятки выросли на 11%. В то же время правоохранители стали в 70 больше изымать активы чиновников, полученные в качестве взяток, за 2019 год сумма превысила 20 млрд рублей.

Краснов отметил, что коррупции в России наиболее подвержены такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность и ЖКХ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.06.20

Ученые нашли электронный способ определения спелости плодов. / Любимая поза дачников для работы в огороде признана опасной для здоровья. / Поощрение к войне: МИД РФ раскритиковал предоставление Украине статуса партнёра НАТО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»