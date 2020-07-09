В Венесуэле военные сбили американский самолет, который злоумышленники использовали для перевозки наркотиков. Воздушное судно было сбито после того как несанкционировано вошло в воздушное пространство страны. Об этом в Twitter сообщило Стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы.

На опубликованных снимках различим бортовой номер сбитого самолета – N339AV. По данным ресурса Flightradar, данный номер был присвоен частному самолету марки Hawker 800. 7 июля он выполнял зарегистрированный полет в Мексике – из Толуки на остров Косумель, расположенный у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан.

Военные Венесуэлы сбили американский самолет

В середине июня на мексиканской таможне в городе Тихуана в штате Северная Калифорния на границе с США изъяли крупную партию наркотиков. Нелегальный груз обнаружили в ходе досмотра при помощи рентгеновского аппарата. Всего мексиканские таможенники тогда конфисковали более 3,6 тонн марихуаны и 565 кг амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков оценили в $3,5 млн.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 09.07.20

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