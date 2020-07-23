Глава ЦИК назвала «глупостью» размещение в Twitter опроса о голосовании

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии (ЦИК) опрос по вопросам многодневного голосования, «сделали глупость», заявила глава организации Элла Памфилова. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как писал «Новый День», опрос ЦИК в Twitter появился 21 июля. Пользователям предложили высказать мнение, согласны ли они участвовать в выборах на протяжении 3 дней, вместо одного, как это установлено законом сегодня. Пользователи соцсетей проголосовали против такого решения. За это высказалось большинство россиян (более 90%). В результате ЦИК удалил публикацию в Twitter.

«Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», – сказала глава ЦИК.

Москва, Иван Гридин

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