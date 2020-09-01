На российских хакерских площадках появились базы данных американских избирателей

В российском сегменте даркнета появились базы с данными миллионов избирателей США. Доступ к информации предоставляется бесплатно. По мнению экспертов, это может быть намеренная провокация – первый этап подготовки к обвинению российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента.

На одной из хакерских площадок выложили базу данных 7,6 млн избирателей Мичигана, пишет «Коммерсант». В таблице содержатся такие строки: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

По словам пользователя, опубликовавшего данные, информация актуальна на март 2020 года. В ГК InfoWatch подтвердили подлинность этой базы, добавив, что она исходно «утекла» еще в конце 2019 года. На площадке также обнаружили раздачу баз данных избирателей штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина. В каждом из архивов содержатся от 2 млн до 6 млн строк.

Вероятнее всего, хакеры уже использовали информацию во всех возможных коммерческих целях, поэтому и открыли к ней доступ. Пользователи форума также нашли способ монетизировать данные об американских избирателях. Для этого предлагается использовать программу Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice). Один из участников форума утверждает, что в ее рамках ему удалось получить финансовое вознаграждение примерно в 4 тысячи долларов за ссылку на утекшую базу избирателей Коннектикута.

Аналитики уверены, что подобные утечки можно использовать и в политических целях: изучать предпочтения избирателей, нацеливать их на тот или иной выбор или даже склонять к протестам.

Эксперты не исключают, что речь может идти и о намеренной провокации. Пост об утечке появился незадолго до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Велика вероятность, что источником стала государственная система. По нику пользователя, опубликовавшего базу, можно предположить, что это «первый этап подготовки к обвинению российских хакеров во вмешательстве в выборы президента США».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.20

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