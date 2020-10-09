Кремль допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса

В России могут принять «дополнительные решения» в связи с ростом количества заразившихся коронавирусом. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Однако он не стал раскрывать подробности о возможных новых ограничительных мерах. «Какие именно – сейчас я вам не могу сказать», – отметил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что «это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов».

При этом Песков назвал вполне допустимыми «определенные меры контроля въезжающих в регионы», заверив, что границы регионов перекрываться не будут. По его словам, таких мер не было и не будет.

Представитель Кремля также отметил, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом и региональные власти будут действовать, исходя из «общей картины с заполняемостью больниц», что составляет «запас прочности в плане реагирования на растущие цифры (заболевших коронавирусной инфекцией – прим. ред.)».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с распространением коронавируса в стране. Руководитель ведомства отметила, что властям придется принимать новые ограничения, если люди не будут соблюдать уже введенные меры.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России зарегистрирован рекордный за все время эпидемии суточный прирост выявленных случаев заражения ковидом – 12 126 заболевших. Общее число случаев инфицирования выросло до 1 272 238, скончались 22 257 человек, выздоровели свыше 1 миллиона человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.10.20

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