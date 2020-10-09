В России за сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки лабораторно подтверждено 12 126 случаев коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель за все время пандемии. До сегодняшнего дня наибольшее число заболевших выявили 1 мая – 11 656.

За весь период в России Covid-19 обнаружили у 1 272 238 человек во всех субъектах страны. Суточный прирост увеличился до 1%. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

В пятерку регионов-лидеров по числу новых случаев заражения входят Москва (+3 701), Санкт-Петербург (+469), Московская (+411), Ростовская (+265) и Нижегородская (+247) области.

Продолжается рост и показателя смертности от Covid-19. На этой неделе он уже второй раз превысил отметку в 200 человек – за сутки в России от последствий болезни скончался 201 пациент. Наибольшее число летальных случаев зарегистрировано в Москве (33) и Санкт-Петербурге (22). За все время пандемии коронавирус стал причиной смерти 22 257 человек.

7 092 заболевших полностью вылечились и были выписаны из больниц за прошедшие сутки. Число выздоровевших за все время превысило 1 млн человек. Таким образом, в настоящее время в России 240 560 активных случаев Covid-19.

Тем временем, в стране наращиваются темпы тестирования на наличие инфекции. За сутки, по данным Роспотребнадзора, было проведено рекордное число лабораторных исследований – 507 тысяч. За весь период специалисты провели почти 50 млн тестов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшие сутки в мире коронавирусом заразились 338 779 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.20

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