Глава ЦИК предложила ввести дополнительные каникулы для школьников

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину на время проведения многодневных голосований объявлять в школах каникулы на неделю.

По ее словам, это необходимо для подготовки помещений школ, где зачастую располагаются избирательные участки, и дать возможность учителям «прийти в себя» после выборов. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. Памфилова отметила, что Владимир Путин дал поручение проработать варианты и выбрать оптимальный.

«Мое предложение простое. С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», – пояснила глава ЦИК.

Элла Памфилова считает, что независимо от пандемии коронавирусной инфекции, необходимо подготавливать помещения для голосования, проводить дезинфекцию, а после выборов «вернуть все на свои места». Кроме того, учителя, которые зачастую участвуют в организации выборов после их окончания «должны немного прийти в себя».

Как писал «Новый День», глава ЦИК ранее беседовала с Путиным по смежным темам. «Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», – приводит слова главы ЦИК пресс-служба Кремля. Суть предложения тогда она не раскрыла.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.20

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