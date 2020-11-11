В Госдуме отвергли идею продлить новогодние каникулы россиянам

В Госдуме прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы на две недели – до 24 января – с сохранением зарплаты, чтобы снизить распространение коронавируса. Напомним, с этой идеей выступили представители партии «Коммунисты России», направив соответствующее предложение в правительство.

Член думского комитета Ольга Павлова сочла данную инициативу избыточной. Парламентарий напомнила, что главам регионов предоставлено право самостоятельно принимать решения по введению ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации. «В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным», – цитирует депутата РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса, скончались 432 человека. В лидерах по суточному приросту заболевших остаются Москва и Санкт-Петербург.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.20

Большого ледового городка на площади 1905 года не будет: поставят елку и киоски с чаем. / Депутат Мосгордумы: В столице пустует слишком много новых квартир, которые могли бы достаться очередникам. / «В Москву может приехать два миллиона иностранных мигрантов»: в Мосгордуме сравнили нагрузку на соцсферу с ценой на патент. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»