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Среда, 11 ноября 2020, 12:17 мск

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Правительству предложили продлить новогодние каникулы по 24 января

Представители партии «Коммунисты России» направили в правительство предложение продлить новогодние каникулы на две недели до 24 января с сохранением зарплаты. Такая мера, по их мнению, позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», – приводит слова председатель ЦК партии Максима Сурайкина РИА «Новости».

В партии считают, что на фоне роста числа случаев Covid-19 такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.

Москва, Иван Гридин

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