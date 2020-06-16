Сенатор предложил сократить новогодние каникулы ради поддержания экономики

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов считает необходимым сократить новогодние каникулы для россиян в 2021, сделав праздничными дни с 1 по 3 января включительно. Законопроект, предлагающий данное нововведение, он направил на рассмотрение в Минтруда.

По мнению сенатора, это позволит компенсировать нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса. «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Предполагается, что поправки затронут ст.112 Трудового кодекса РФ. Сейчас в ней закреплены в качестве праздничных нерабочих дней «1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы».

Наблюдатели считают предложение Кутепова жизнеспособным, однако предложение компенсировать 4 рабочими днями месяцы простоя экономики, звучит комично.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.20

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