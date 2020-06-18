«Это ограничение прав на отдых»: в Совфеде против урезания новогодних каникул ради спасения экономики

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выступил против инициативы сократить новогодние праздники в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни в текущем году из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас.

По словам сенатора, данное предложение «ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии» (цитата по РИА «Новости»).

Как отметил Клишас, нерабочие дни, введенные в карантинный период, неравноценны новогодним праздничным дням. Более того, п его словам, это несправедливо по отношению к тем работникам, которые продолжили трудиться в нерабочие дни, «не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости».

Сенатор добавил, что ни один из комитетов Совфеда не поддерживает эту инициативу.

Накануне сенатор Андрей Кутепов направил на рассмотрение в Минтруд РФ законопроект о сокращении новогодние каникулы в следующем году до трех дней – с 1 по 3 января. Он обосновал свое предложение важностью поддержания экономики после негативных последствий вспышки коронавируса. Сенатор полагает, что данная мера позволит компенсировать потери России от режима нерабочих дней в 2020 году.

На данную инициативу отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по этому вопросу, и напомнил об устоявшейся практике. «Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему, но есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», – сказал пресс-атташе Кремля.

Режим нерабочих дней, введенный из-за распространения Covid-19, впервые был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля. Впоследствии глава государства продлевал его два раза – сначала до 30 апреля, а потом до 11 мая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.20

Мэрия отмежевала участок между жилой сталинкой и баней-памятником. Что там будет? (ФОТО). / В Кургане священнослужителя заподозрили в растлении несовершеннолетних мальчиков. Заявление епархии. / Санкционные продукты могут отдать на корм для животных. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»