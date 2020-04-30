Эксперты о планах по спасению российской экономики: «Придется отменять выходные и праздники»

Коронавирусные нерабочие дни когда-то должны закончиться, и страна вернется к обычному ритму жизни: работа, выходные, праздники. В соцсетях пользователи обсуждают: не стоит ли отменить предстоящие праздничные дни, например, День народного единства, и сократить новогодние каникулы, чтобы хотя бы частично наверстать упущенное? «Новый День» опросил экспертов, чтобы узнать, поможет ли такая мера выбраться из кризиса.

В выходные и праздничные дни обычно люди тратят деньги в магазинах и заведениях, но, по мнению кандидата экономических наук Константина Селянина, в кризис экономического эффекта от праздников не будет. «Такого не будет, что мы объявили две недели праздников и все пойдут тратить – не на что. Есть резон сократить новогодние и майские праздники – мы празднуем много, у нас недостаточно сильная для этого экономика», – считает эксперт.

Он отметил, что стоит сократить и число выходных дней – но не тотально для всех, а отдать этот вопрос на откуп конкретному предприятию. «Нерабочие дни серьезно сказываются на производстве. Я бы пошел по такому пути: каждое предприятие должно для себя решить, какой режим работы в дальнейшем выбрать. Например, работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать упущенное. И решать должны бизнес и сотрудники, по договоренности. Так, чтобы у работодателя не было обязанности платить двойную зарплату за выход в субботу – иначе мы откатим назад, но у сотрудника должен быть выбор: выйти в субботу за обычную ставку или отдохнуть в этот день», – считает Константин Селянин. Он добавил, что в реальности высока вероятность, что предприятия, которые сейчас не работают, организуют шестидневку, нужно дать официальное разрешение, иначе это будет просто полунезаконная с точки зрения ТК работа.

В том, что предприниматели будут работать в любые дни вне зависимости от решений власти, уверена и бизнес-омбудсмен Елена Артюх. «У меня нет информации, что бизнес серьезно обсуждает отмену праздников. Но надо понимать предпринимательский характер, предпринимательские качества – они присущи людям, которые работают столько, сколько нужно, и если есть понимание, где и как они могут заработать, – то они будут работать, невзирая на выходные и праздники. Предпринимательству отмена праздников и выходных не понадобится – они способны сами организовать свою работу. Надо только им не мешать. Если выходных будет меньше, то базовые потребности все рано останутся и люди будут тратить что-то в будни», – прокомментировала уполномоченный по правам предпринимателей.

Директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин считает, что в корректировке праздников смысла нет, майские каникулы все равно выпадают, до новогодних еще далеко, а оставшиеся праздники – это одиночные красные дни календаря, один день не повлияет ни в одну, ни в другую сторону на экономику. «Если бы мы говорили с вами в ноябре или в феврале-марте, когда впереди были бы длинные праздники, то был бы резон обсуждать: «А давайте мы май поработаем, компенсируем». А сейчас слишком долго ждать. До Нового года экономика выправится, я надеюсь, если дополнительно ничего не будет. Станет получше, и тогда люди заговорят: «Ну дайте уже отдохнуть!» – прокомментировал Максим Марамыгин.

Впрочем, эксперты не уверены, что правительство РФ вообще пойдет на такие шаги, как существенное сокращение новогодних каникул или отмена праздников. «Если будут рассматривать, то сокращение новогодних каникул. Но там тоже сильно не выиграешь, ведь там два праздника – Новый год и Рождество. Соответственно, можно сократить после Рождества на пару дней каникулы, а разрывать между этими двумя праздниками их – тоже большого эффекта не получишь. С этой точки зрения, если и будут рассматривать, только на 1-2 дня, чтобы люди сразу после 7 января выходили на работу», – сказал «Новому Дню» политолог Марат Баширов.

Экономист Константин Юрченко, напротив, считает, что такой сценарий вполне осуществим – будь на это воля властей. «У нас законодательные изменения иногда за несколько дней проходят, ничего невозможного нет. Сложно пока судить, сделают ли это на самом деле, но экономически, на мой взгляд, это действительно целесообразно. Что бы там ни говорили, что праздники – это святое и их нельзя отменять, все это большие условности. С экономической точки зрения, у нас в этом году праздников, выходных и нерабочих дней явный перебор. В обычное время выходные и праздники не приводят к провалу в экономике, открыты все торговые центры, люди тратят деньги, делают вклад в ВВП страны. А сейчас ситуация явно нештатная. Даже к нынешним майским праздникам после месяца простоя многие люди подошли на нуле, даже с учетом осторожных трат», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, людям в любом случае нужен компенсационный экономический механизм. Их, по мнению экономиста, два. «Первое – либо государство одумается и начнет раздавать средства людям, я считаю, что это надо делать. Либо, если государство не хочет помочь, то пусть не мешает самим зарабатывать. Избыточные выходные явно мешают нам работать и зарабатывать. Мы просим не поддержки уже, просто просим не мешать. Этот механизм с отменой праздничных и выходных мог бы сработать в этом ключе», – добавил он.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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