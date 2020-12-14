Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

Мосгорсуд отменил административный штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису «Дом с маяком» за нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств (ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ), сообщает пресс-служба суда. Судья прекратила производство по этому делу «ввиду малозначительности правонарушения», отмечается в сообщении.

Напомним, Зюзинский райсуд столицы 10 декабря признал хоспис «Дом с маяком» признан нарушителем правил оборота наркотических и психотропных средств и оштрафовал частное медучреждение на 200 тысяч рублей. На следующий день прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ опротестовала данное решение, заявив об отсутствии состава правонарушения.

Как сообщал «Новый День», хоспис получил штраф после проверки, проведенной в конце ноября Главным управлением МВД по контролю за оборотом наркотиков. Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила в своем Facebook, что кто-то написал жалобу с просьбой проверить ее и хоспис в связи с тем, что «хоспис выписывает Коле (ребенку из психоневрологического интерната, которого Мониава на время пандемии забрала домой) слишком много наркотических препаратов, я его «накачиваю», а еще его лекарства незаконно распространяю».

Мониава отметила, что «с лекарствами по итогам проверки все в порядке», но были недочеты в ведении журналов, что «по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.12.20

Больше половины уральцев ходят на работу с соплями и кашлем. / На реформирование медицины выделят 72,4 миллиарда рублей: на что пойдут деньги. / Матери «девочки из шкафа» предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»