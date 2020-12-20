Участникам пресс-конференции президента России приходится оправдываться за заданные вопросы

Представителям СМИ, задававшим вопросы во время пресс-конференции президента России, приходится оправдываться за свое поведение: их критикуют и коллеги, и знакомые, и никогда не встречавшиеся с ними люди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 декабря Владимиру Путину не было задано, по сути, ни одного острого или неудобного вопроса. Более того, глава государства сам ставил журналистов в неловкое положение, заставляя их отвечать на собственные вопросы или проблемы, поднятые земляками. Тем не менее, вокруг некоторых участников разгорелись скандалы.

Все началось с первого вопроса. Возможность открыть пресс-конференцию дали Людмиле Щербаковой из Магадана, а она спросила президента плохим или хорошим был год. Магаданцы не поняли, почему журналистка впустую использовала выпавшей ей шанс обозначить проблемы региона. И возмутились.

За Щербакову заступился один из местных сайтов, сообщивший, что ей просто не повезло: пресс-конференция, по версии издания, срежиссирована, вопросы заранее распределены, и представителю Магадана просто досталась неудачная тема.

Стало еще хуже: люди начали возмущаться не только тем, что журналистка принимала участие в подобном фарсе, но и что на это были потрачены бюджетные деньги.

Досталось и Ольге Балабановой из газеты «Магнитогорский Металл». Ей пришлось комментировать обращение другой жительницы Магнитогорска о жутких выбросах, в которых задыхается город. После ее ответа местные соцсети буквально «порвало»: магнитогорцы возмущались, что журналистка распространяет недостоверные данные, спрашивали, не стыдно ли ей и как она теперь собирается жить в этом городе, и, в конце концов, создали петицию с требованием лишить Балабанову журналисткой аккредитации.

В центре скандала оказался и Сергей Шнуров, вступивший в роли генерального продюсера RTVi. Три года назад Юрий Дудь спросил его: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» «Я ему скажу, что… хватит», – ответил певец Шнур. Но оказавшись перед президентом, медиаменеджер Шнуров спросил, почему «русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу» и как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику. Путин посоветовал перейти на советский киношный тюремный сленг, а вопрос о Трампе назвал провокацией. Хотя на самом деле вопросы Шнурова спровоцировали волну негатива лишь в адрес самого вопрошающего.

Представители шоу-бизнеса начали пародировать Шнурова, а бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что Шнуров пытается быть тем, кем не является на самом деле. И отметила, что ему уже тяжело эксплуатировать образ бунтаря, особенно имея «зубы за 15 млн».

«У меня же есть совершенно четкое понимание, что рыбы по деревьям не лазают, даже если прокламируют обратное, – сказала Вокс. – Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным».

Еще одна запомнившаяся общественности участница пресс-конференции – Александра Безукладова, как и Шнуров, оказавшаяся не корреспондентом, а медиаменеджером.

Директор издания «МК в Рязани» привлекла к себе внимание табличкой «Я беременна». Но, получив слово, она не стала задавать вопрос, а рассказала о личном вкладе одного из рязанских вице-губернаторов в ликвидации последствий взрывов боеприпасов на военном складе в Скопинском районе. И попросила присвоить ему звание «Герой России».

На вопрос, как эта история связана с ее беременностью, Безукладова не совсем внятно ответила, что во время прошлой пресс-конференции она была беременна, но слова ей тогда не дали, поэтому на этот раз она решила сделать табличку, чтобы привлечь внимание. И буквально сразу же после пресс-конференции стали появляться противоречивые публикации о вице-губернаторе Грекове и количестве спасенных им людей: одни подтверждали – да, герой, другие утверждали – на пожаре был, но спас одного, а не семерых, третьи заявляли, что чиновника там вообще не было. Кроме того, выяснилось, что Безукладова является женой начальника одного из отделов аппарата правительства Рязанской области, который курирует Греков.

В итоге первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обвинил Александру Безукладову в публичный обмане президента и порочащем профессию журналиста поведении и потребовал исключить ее из Союза журналистов России.

Сама Безукладова все обвинения в свой адрес отвергает.

Ее коллега, рязанский журналист Антон Насонов и вовсе пожаловался президенту, что его ролик о Ново-Рязанской ТЭЦ слили в Интернет и теперь его, как автора, травят в соцсетях. Для чего снимался ролик, если его нельзя было публиковать, ни он, ни Безукладова, начавшая этот разговор, не пояснили. Насонов лишь уточнил, что осветить проблему его попросили в региональном отделении ОНФ, но отснятый материал оказался каким-то образом в соцсетях.

После беседы с президентом критиковать Насонова не перестали и даже заподозрили в том, что он просто «топит» за тех, кто хочет прибрать ТЭЦ к рукам.

А вопрос Ольги Богословской, представляющей Матч ТВ, о видео «личного характера» с участием Артема Дзюбы не оставил равнодушным даже главу Чечни Рамзана Кадырова: «Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт», – написал он в соцсетях.

В итоге журналистке пришлось оправдываться: Дзюба был как повод, а вопрос касался хакеров. «Мы каждый год задаем фундаментальные спортивные вопросы. Сейчас было не время задавать их», – заявила она. После этого критические замечания посыпались не только в адрес самой Богословской, но и канала Матч ТВ.

Попал в число критикуемых журналистов и корреспондент BBC Стив Розенберг, который, выслушав ответ Путина на вопрос о роли России в росте напряженности в мире, покинул пресс-конференцию. За это на него обрушилась критика не только со стороны россиян, но и соотечественников. В британских соцсетях заявлялось, что такое поведение недостойно журналиста и англичанина.

Розенберг пытается объяснить свой уход тем, что у него возникли срочные дела в редакции, но его критики требуют извиниться и перед российским лидером, и перед британским народом.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.12.20

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