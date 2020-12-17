Путин посоветовал «простым русским» называть плохих людей «редисками»

Президент РФ Владимир Путин посоветовал «простым, обыкновенным русским людям» выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. «Обратитесь к классике советского кино», – посоветовал глава государства музыканту Сергею Шнурову, который представлял на ежегодной пресс-конференции главы государства международный телеканал RTVI.

«Как простому, обыкновенному русскому человеку, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?» – спросил Шнуров у Путина.

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику, – посоветовал в ответ президент. – В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике».

Напомним, в фильме «Джентльмены удачи» герой Евгения Леонова произнес фразу: «Этот Василий Алибабаевич… этот нехороший человек… мне на ногу батарею сбросил, падла!»

При этом Путин поблагодарил музыканта, что, задавая вопрос на пресс-конференции, фронтмен группировки «Ленинград» сумел удержаться от использования такой лексики. «Как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо, за сегодняшнюю нашу форму общения», – отметил президент.

Второй вопрос Шнурова о том, почему российские хакеры не помогли в этот раз избраться президентом США Дональду Трампу, глава российского государства назвал провокацией.

«Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избраться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, это все повод для того чтобы портить отношения между Россией и США, – заявил Путин, после чего допустил оговорку. – Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Российской… действующего президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям».

В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики США, подчеркнул Путин.

«Это, на мой взгляд, для них самих плохо, но это их выбор, пускай они делают, что хотят», – отметил глава государства. Путин выразил надежду, что вновь избранный президент США «поймет, что происходит, он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике, и хотя бы часть проблем будет решаться при новой администрации».

Для самого Трампа нет необходимости трудоустраиваться, считает Путин: за действующего лидера США проголосовало почти 50% населения. «У него достаточно большая база поддержки внутри США, и насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны», – подытожил президент РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.12.20

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