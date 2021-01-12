Режим ЧС ввели в шести районах Тувы после землетрясения в Монголии

Режим ЧС введен в Кызыле и еще пяти муниципальных образованиях Тувы после мощного землетрясения на севере Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас оперативные группы проводят обследование объектов в этих районах.

Подземные толчки ощутили жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского кожуунов, сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В 04:46 было зарегистрировано сейсмособытие на территории Монголии магнитудой 7,1, в 160 км восточнее от села Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна. Интенсивность сотрясений в с.Кунгуртуг 6 балов, в г.Кызыле 4,5 балов, с.Эрзин 4,8 балов, с.Сарыг-Сеп 5 балов», – отметил руководитель региона.

По его словам, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, однако, несмотря на это, «продолжаем работу для анализа последствий землетрясения». Глава республики поручил особо тщательно осмотреть жилые дома и социальные объекты.

Как писал «Новый День», землетрясение в Монголии почувствовали жители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев. Сообщений о разрушениях на территории Росси не поступало.

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 12.01.21

В Крыму назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра. / В Хабаровском крае отменили крещенские купания из-за коронавируса. / Мошенники взломали Instagram пилота-героя Дамира Юсупова. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»