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Четверг, 14 января 2021, 10:20 мск

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Землетрясение в Монголии продолжается третьи сутки

Сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки в Монголии. За три дня произошло более 70 афтершоков магнитудой более 3 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сильное землетрясение произошло в Монголии 12 января. Эпицентр располагался в 34 км от населенного пункта Турт, в районе озера Хубсугул. Подземные толчки ощущались на территории пяти регионов РФ – наиболее сильно в республике Бурятии и Иркутской области.

По данным сейсмологов, к настоящему времени в районе Хубсугула зарегистрирован 71 афтершок магнитудой более 3, из которых более 30 ощущались на территории России, а пять имели магнитуду выше 5.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

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