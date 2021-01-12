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Вторник, 12 января 2021, 08:41 мск

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Землетрясение в Монголии ощущали жители четырех регионов России

Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

В Монголии у границы с Россией произошло мощное землетрясение интенсивностью 8,7 балла. Подземные толчки почувствовали жители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев. Сообщений о разрушениях на территории РФ не поступало.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, эпицентр землетрясения располагался в 34 км от населенного пункта Турт, в районе озера Хубсугул в Монголии. На территории региона ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов. Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

«Механизм очага, по данным международных геофизических служб – сброс. Это типичный механизм для условий растяжения, которое доминирует в рифтовой Хубсугульской впадине»,– говорится в сообщении на сайте Института земной коры СО РАН.

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает о нескольких афтершоках. Последний из них был зафиксирован в 10:39 местного времени (05:39 мск). Все последующие подземные толчки слабые, не более 2 баллов. По словам сейсмологов, такая афтершоковая активность – это типично, район разряжается.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 12.01.21

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