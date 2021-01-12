Половина россиян не верит в окончание пандемии до конца года

Почти половина жителей России (48%) считает, что пандемия коронавируса не закончится до конца года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Rabota.ru.

Согласно данным исследования, 7% опрошенных ожидают окончания пандемии до конца зимы, еще 15% рассчитывают на снижение заболеваемости этой весной.

Еще 18% респондентов полагают, что пандемия завершится нынешним летом. 5% участников опроса ожидают отступления коронавируса осенью этого года, а 8% наиболее вероятным сроком возвращения к привычной жизни назвали следующую зиму, передает «Прайм».

Опрос был проведен в январе, в нем участвовало более 3 тыс. человек.

По данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации Covid-19, на 11 января общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляло 3 425 269, выздоровели 2 800 675 пациентов, скончались 62 273 человек.

Москва, Наталья Петрова

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