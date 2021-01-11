Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла в рост

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 23 315 заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из этого числа у 2 805 человек (12%) заболевание протекает без клинических проявлений.

В итоге суточный прирост составил 0,7%, а общее число заболевших в России с начала вспышки достигло 3 425 269 случаев.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+4646), Санкт-Петербурге (+3004), Подмосковье (+1315), Нижегородской (+474) и Воронежской (+392) областях. Меньше всего инфицированных выявили в Туве – прирост составил 0,2%.

В течение суток выписано по выздоровлении 21 786 человек, а за все время с начала вспышки инфекции в России – 2 800 675 пациентов.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений в РФ умерло 436 человек, а за все время – 62 273 пациентов. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве (75), Санкт-Петербурге (42) и Подмосковье (19).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 625 950 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.21

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