Рособрнадзор отверг возможность отмены ОГЭ

Вопрос об отмене госэкзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается, заявили в пресс-службе Рособрнадзора. «Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», – приводит ТАСС выдержку из заявления ведомства.

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы работают над законопроектом об отмене обязательного ОГЭ для учеников, которые не планируют после девятого класса поступать в техникумы и колледжи. В ведомстве считают, что отсутствие экзаменов может привести к снижения показателей успеваемости.

По мнению зампреда думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, на первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. «В перспективе же – полная отмена ОГЭ», – заявил Зайцев.

По словам народного избранника, следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Он отметил, что оба эти экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, которые школьник получил в ходе подготовки к тестированию. Парламентарий также добавил, что следует разработать альтернативу этому экзамену, опираясь на собственный и зарубежный опыт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.21

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей популярной соцсети. / Московские школьники возвращаются к очной учебе – указ Собянина. / Минпромторг поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»