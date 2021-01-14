В Госдуме готовят отмену основного госэкзамена

Депутаты Госдумы ведут работу над законопроектом об отмене обязательного основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом рассказал зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Документ вынесут на рассмотрение в марте-апреле.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же – полная отмена ОГЭ», – приводит слова Зайцева «Известия».

По словам народного избранника, следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Он отметил, что оба эти экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, которые школьник получил в ходе подготовки к тестированию. Парламентарий также добавил, что следует разработать альтернативу этому экзамену, опираясь на собственный и зарубежный опыт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.21

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