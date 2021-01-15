Кравцов объявил о возвращении школьников за парты и рассказал о судьбе удаленки

Школы во всех 85 регионах России с понедельника, 18 января, возобновят обучение в очном режиме. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, добавив, что на карантине из-за коронавируса остаются 10 школ в 7 регионах.

Министр при этом опроверг сообщения в соцсетях и родительских чатах о полном переходе на удаленный формат обучения навсегда. «Слухи о том, что дистанционка навсегда, это не соответствует действительности», – заявил Кравцов. «Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование», – заверил он.

Глава ведомства также заявил об отсутствии серьезных провалов в уровне подготовки учащихся из-за пандемии коронавируса и перехода на онлайн-обучение. «Нет оснований говорить о серьезных провалах и проблемах у школьников. При этом окончательные выводы об уровне подготовки детей можно делать после проведения государственной итоговой аттестации (Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена) по окончании учебного года», – заявил министр, чьи слова приводит телеграм-канал Минпросвещения РФ «Большая перемена».

Кравцов добавил, что для восполнения возможных пробелов в знаниях, которые возникли у школьников в связи в связи с дистанционкой «организована точечная работа с каждой школой». Также в регионы с этой целью направлены «соответствующие методические рекомендации по корректировке учебных планов, программ», отметил глава Минпросвещения.

Кравцов в ходе брифинга подтвердил, что итоговые экзамены для 9-х классов запланированы на конец мая, аттестаты выдадут на основе результатов только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

По словам министра, в мае для девятиклассников также будут проведены контрольные работы на выбор по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, отметил он. Конкретные даты проведения контрольных работ определят региональные органы управления образованием либо школы, уточнил Кравцов.

Руководитель Минпросвещения также подтвердил изменения в сдаче ЕГЭ в 11 классах, анонсированные в конце декабря.

«Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена надо будет сдавать государственный выпускной экзамен – также в конце мая по двум предметам: русскому языку и математике», – рассказал министр.

Планирующим поступление в вузы для получения аттестата, по словам Кравцова, достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку, а также по тем, предметам, которые будут необходимы для поступления. При этом ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, напомнил он.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля, уточнил министр.

«Все сроки проведения экзаменов увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранное ими учебное заведение», – резюмировал глава Минпросвещения.

Москва, Наталья Петрова

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