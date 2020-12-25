Минпросвещения объявило об изменениях в сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году – досрочных экзаменов не будет

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об изменениях порядка проведения ЕГЭ в 11 классах и государственной итоговой аттестации (ОГЭ) выпускников 9 классов в 2021 году.

По словам главы ведомства, досрочный период проведения ЕГЭ в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется. Одиннадцатиклассники будут сдавать итоговые экзамены с 31 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба министерства. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля. «Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, также, как участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения», – отметил Кравцов.

Выпускники, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике с 24 по 28 мая. По словам министра, государственный выпускной экзамен – это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ.

Для тех, кто планирует поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету – русскому языку.

Глава Минпросвещения также сообщил, что ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет.

По поводу изменений в ОГЭ для выпускников 9 классов в министерстве сообщили, что проведение досрочных экзаменов в 2021 году отменено, как и в 11 классах, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выдаваться на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. «Также добавляется один предмет по выбору, сдать который ученики смогут в форме контрольной работы в своей школе», – уточнил Кравцов. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021. Конкретные даты, по словам министра, будут определяться региональными органами управления образованием или школами. Результаты контрольных работ не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, заверили в ведомстве.

Экзамены по русскому языку и математике девятиклассники будут сдавать с 24 по 28 мая 2021 года. Резервные сроки проведения итоговой аттестации определены на начало июня. «Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период», – сообщил глава Минпросвещения.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев со своей стороны заявил, что «данные решения приняты <…>, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным». По его словам, при проведении экзаменов «будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов».

Москва, Наталья Петрова

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