Минпросвещения о заданиях ЕГЭ 2021 года: «Серьезных изменений нет»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил об отсутствии серьезных изменений в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года.

Как отметил глава Минпросвещения, «Рособрнадзор ведет большую программу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в едином государственном экзамене этого года» (цитата по ТАСС). Однако, каких-то серьезных изменений в ЕГЭ нет, заверил министр.

Напомним, на прошлой неделе Минпросвещения и Рособрнадзор сообщили об изменениях порядка проведения ЕГЭ в 11 классах и государственной итоговой аттестации (ОГЭ) выпускников 9 классов в 2021 году. Кроме того, были объявлены даты проведения экзаменов.

Надо отметить, что проведение досрочных экзаменов в 2021 году в 9 и в 11 классах отменено.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике с 24 по 28 мая. Для тех, кто собирается поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат достаточно будет сдать на удовлетворительно ЕГЭ по одному предмету – русскому языку.

Итоговое сочинение и изложение, которые для одиннадцати классников являются условием допуска к государственной итоговой аттестации, пройдут в апреле.

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выдаваться на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. «Также добавляется один предмет по выбору, сдать который ученики смогут в форме контрольной работы в своей школе», – заявлял Кравцов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.12.20

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