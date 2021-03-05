«Предвыборное пустословие, грозящее катастрофой»: Оксана Пушкина выступила против запрета абортов в частных клиниках

В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках. Инициативу озвучила депутат от «Единой России», член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева накануне на конференции в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Она настаивает на проведении абортов только в государственных клиниках. Категорически против этой идеи выступила коллега Юмашевой по фракции ЕР Оксана Пушкина. Она сочла инициативу глупой и популистской, предупредив, что ограничение прав женщин на аборт может привести к катастрофе.

Парламентарий апеллирует к тому, что проведение операций по прерыванию беременности у «частников» игнорирует общепринятое правило о предоставлении женщине «недели тишины», поскольку аборт могут сделать в день обращения. Поэтому Юмашева предложила вообще запретить аборты в частных клиниках, сообщает «Парламентская газета».

По ее словам, запрет позволит «существенно улучшить и статистику по абортам, и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг», а также сократить число криминальных абортов.

Депутат также настаивает на необходимости отредактировать в государственных клиниках информационное согласие, которое дает женщина, решившая сделать аборт. «Лист доабортного консультирования» следует переименовать в «Лист сохранения беременности», считает она. «Всего одно слово может изменить настрой», – убеждена Юмашева.

Помимо этого парламентарий предлагает запретить прерывать беременность несовершеннолетним без согласия родителей, а также ужесточить ответственность за рекламу абортов и пропаганду их безопасности.

Депутат Госдумы Владимир Крупенников, в свою очередь, не только не поддержал инициативу коллеги по партии, но и пошел дальше – предложил ввести наказание за склонение к аборту к аборту. «Мы подготовим законопроект, который будет усиливать ответственность за пропаганду абортов», – заявил парламентарий изданию «Подъем». Также, добавил он, будет «отдельная законодательная инициатива за склонение к аборту и принуждение к аборту». При этом депутат не раскрыл детали, но отметил, что поправки будут вноситься не пакетно, а поэтапно: «По мере проработки каждый из этих вопросов будет в ближайшее время вноситься».

Между тем зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции ЕР Оксана Пушкина выступила против запрета абортов в частных клиниках, назвав данную инициативу «предвыборным пустословием». По ее мнению, власти должны заниматься решением социальных проблем, а не думать о введении запрета на процедуры прерывания беременности в частных медицинских учреждениях. Об этом парламентарий заявила в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Нам нужен не запрет абортов, а образ будущего для миллионов семей, которые сегодня его не видят», – полагает Пушкина. «Всем ветвям власти нужно объединиться для решения социальных проблем, ведь именно они, как говорят демографы, являются основной причиной падения рождаемости в России», – продолжила депутат. При этом она выразила надежду на здравый смысл коллег по фракции и других депутатов Госдумы, которые, как отметила Пушкина, «сумеют отличить предвыборное пустословие от реально необходимых российским семьям законодательных инициатив».

Парламентарий предупредила, что введение запретительной меры приведет к росту числа подпольных операций. Пушкина заявила, что ей непонятно, как запрет абортов в частных клиниках сократит число криминальных абортов. «Запреты легальных абортов всегда приводят к росту нелегальных, наша страна это хорошо знает – в послевоенный период, когда аборты были запрещены, десятки тысяч советских женщин погибли от рук повитух, а сколько потеряли способность к деторождению, мы никогда не узнаем», – указала она.

Пушкина также заявила, что «ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе». «Мне приходит масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят этого не допустить, – отметила она в комментарии РИА «Новости».

Надо отметить, что это не первая попытка российских законодателей ограничить право женщин на аборт. Так, в 2015 году член Совета Федерации Елена Мизулина предлагала прекратить финансирование абортов из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и разрешить проведение этой процедуры только в государственных медицинских учреждениях только при наличии медицинских либо социальных показаний. Свою инициативу она обосновала тем, что проблема абортов в России «приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы». Мазулина сочла, что предложенный законопроект «позволит выбить почву из-под ног у так называемого теневого абортивного бизнеса». Однако в итоге ее инициатива провалилась: Госдума отказалась исключить аборты из системы ОМС.

Москва, Наталья Петрова

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