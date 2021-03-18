Сноуден подает документы на российское гражданство

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, обвиняемый на родине в шпионаже, подает документы на получение российского гражданства. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам юриста, пакет необходимых документов подготовлен, в ближайшее время их передадут на рассмотрение, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Позже американец заявил о желании получить российский паспорт и таким образом иметь двойное гражданство.

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», – написал тогда Сноуден в своем твиттере. Бывший сотрудник АНБ стал отцом в конце декабря прошлого года.

Сноуден бежал из США в июне 2013 года. На родине его преследуют за разглашение секретной информации о работе АНБ и ЦРУ. Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство нацбезопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств. США заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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