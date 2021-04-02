Штрафы на 8,9 млн рублей: Twitter наказали в России из-за запрещенного контента

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter суммарно на 8,9 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации по требованию российских властей. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Таганского райсуда столицы.

Суд назначил штрафы по трем протоколам, составленным Роскомнадзором на компанию. Суммы штрафов составили 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона соответственно. Во всех трех случаях поводом для наказания стало неудаление призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированных акциях протеста в конце января. По данным суда, правонарушения были совершены с 22 по 24 января.

Напомним, 23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал «Новый День», с 10 марта по предписанию Роскомнадзора в России замедляется работа Twitter на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий. Эта мера была принята в связи с неисполнением компанией требований по удалению контента, запрещенного в России. Речь идет о призывах к совершению самоубийств несовершеннолетними, детской порнографии, а также информации об использовании наркотических средств Роскомнадзор при этом допустил блокировку Twitter, если интернет-сервис продолжить игнорировать требования российского законодательства.

Добавим, на пятницу, 2 апреля, запланировано рассмотрение три административных протоколов в отношении Facebookв связи с призывами к участию в несогласованных акциях. 6 апреля суд, как ожидается, рассмотрит аналогичные протоколы в отношении Telegram и TikTok.

Рассмотрение протоколов на Google суд отложил до 4 мая, чтобы дать представителям компании время изучить материалы дела, передает «Интерфакс».

Ранее, 9 марта мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовал соцсеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за неудаленную публикацию с призывами участвовать в акциях протеста в январе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.21

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