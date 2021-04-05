Патриарх Кирилл отсрочил лишение сана Андрея Кураева. Священник пообещал подумать над своей позицией

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, однако ввел мораторий на издание соответствующего указа, чтобы тот имел возможность переосмыслить свою позицию. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», – отмечается в резолюции.

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на решение главы РПЦ. «Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать», – написал он в своем блоге в Livejournal, отметив, что рад тому, что из-за него «в церкви появляются небывалые новизны».

В то же время протодиакон указал, что в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан». «Поэтому вопрос о том, кто, когда, в чем, насколько и с какими последствиями уклонился от «пути Церкви», непрост, и до Последнего Суда неокончателен», – подчеркнул Кураев.

При этом отец Андрей отметил, что в самом деле хотел и хочет «идти вместе с Церковью Христовой, то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность».

«В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский Патриархат» в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности. Можно сказать: Церковь присутствует в церкви. Но как конкретно, в чем, в ком, в каких аспектах жизни церкви?» – задался вопросом он.

Как писал «Новый День», 29 апреля 2020 года патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву. Такое решение принято в связи с «публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина», умершего от Covid-19. Протоиерей Александр Агейкин скончался от коронавирусной инфекции 21 апреля.

Патриарх Кирилл указал, что оскорбление было нанесено в день кончины Агейкина, что «характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное». Высказывание Кураева «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян» РПЦ, подчеркнул он.

29 декабря 2020 года Церковный суд Московской городской епархии принял решение о лишении Кураева сана. Причиной стали признаки «хулы на Церковь», которые суд обнаружил в заявлениях протодиакона. В марте текущего года епархиальный суд не стал отменять решение о лишении сана Кураева.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.04.21

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