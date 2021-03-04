Церковный суд подтвердил лишение сана Андрея Кураева

Церковный суд не стал отменять приговор о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сам Кураев сообщил в соцсетях.

«Пересмотреть было бы некорректно. Суд «не нашел причин» для изменения приговора», – пояснил Кураев в своем блоге в «Живом Журнале». Ранее он сообщал, что подал патриарху Московскому и вся Руси Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда.

Решение о лишении Кураева сана было принято Церковным судом Московской городской епархии 29 декабря, причиной стали признаки «хулы на Церковь», которые суд обнаружил в заявлениях протодиакона. Это решение вступит в силу в случае его утверждения патриархом, напоминает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 29 апреля 2020 года патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву. Такое решение принято в связи с «публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина», умершего от COVID-19.

Патриарх Кирилл указал, что оскорбление было нанесено в день кончины Агейкина, что «характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное». Высказывание Кураева «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян» РПЦ, подчеркнул он.

Протоиерей Александр Агейкин скончался от коронавирусной инфекции 21 апреля.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.03.21

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