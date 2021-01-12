Церковные «разборки»: лишенный сана Андрей Кураев подал апелляцию на имя патриарха Кирилла

Скандальный церковный деятель Андрей Кураев подал патриарху Московскому и вся Руси Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Текст обращения Кураев опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, епархиальный суд нарушил установленный порядок. «Решение епархиального суда по делу должно быть принято не позднее одного месяца со дня вынесения епархиальным архиереем распоряжения о передаче дела в епархиальный суд (Положение ст. 33,1). Когда именно Патриарх вынес такое решение? Если таковым днем считать издание им указа о моем запрета в служении (29 апреля 2020 года), то суд должен был завершить свою работу 29 мая. Но меня в течение последующих шести месяцев (вплоть до вызова на суд 18 ноября) не уведомляли о продолжении работы суда. Как можно судить о соблюдении или несоблюдении процессуальных сроков при отсутствии такого документа в распоряжении стороны по делу?» – пишет он в прошении.

Кураев также отметил, что по его делу нет ни одного заявителя, и подчеркнул, что «суд трижды нарушил 25-е апостольское правило «не отмстиши дважды за едино».

Как сообщал «Новый День», 29 апреля 2020 года патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву. Такое решение принято в связи с «публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина», умершего от COVID-19.

Патриарх Кирилл указал, что оскорбление было нанесено в день кончины Агейкина, что «характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное». Высказывание Кураева «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян» РПЦ, подчеркнул он.

Протоиерей Александр Агейкин скончался от коронавирусной инфекции 21 апреля. Новым настоятелем храма назначен епископ Фома, викарий патриарха Кирилла, глава административного секретариата Московской Патриархии.

Кураев прокомментировал кончину Агейкина в своем «Живом журнале», назвав священнослужителя «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере vip-сервиса».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

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