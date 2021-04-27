Минпросвещения РФ рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

Минпросвещения России выдало школам рекомендацию уйти на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил журналистамглава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство рекомендует школам и учреждениям дополнительного образования не работать в дополнительные выходные 4-7 мая.

В детских садах в период с 4 по 7 мая будут организованы дежурные группы, добавил министр просвещения РФ, сообщается в телеграм-канале «Большая перемена РФ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях между майскими праздниками. «Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе. Решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения» Covid-19.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. С учетом решения главы государства, в совокупности майские праздники растянутся на десять дней – с 1 по 10 мая.

Надо отметить, что многие работодатели решили не уходить на длинные каникулы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.21

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