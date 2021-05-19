Молодоженам перестанут выдавать свидетельства на бумаге

ЗАГСы вскоре могут отказаться от использования бумажных бланков. Вся информация о рождениях и браках будет содержаться в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Минюст РФ в 2020 году закончил работу над электронной системой, куда внесли 524 млн записей о важных событиях в жизни россиян. Для реестра использовали информацию, которая хранилась в электронном и письменном виде с 1926 года.

Главный плюс нового реестра в доступности данных. Теперь россиянам не придется ходить в ЗАГС за справками для получения других госуслуг, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Поэтому планируется, что отделения ведомства перестанут работать с бумажными бланками.

Мы прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг», – сказал глава Минюста на заседании Совета Федерации.

Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля в Москве отменили бумажные медицинские справки для детей, которые по болезни пропустили занятия в школе или детском саду. А водителям в некоторых регионах разрешили не возить с собой водительские права, а использовать мобильное приложение, а котором есть QR-код с нужной информацией о документе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

Мэрия торопит подрядчиков с ремонтом дорог: это не касается тех, кто парализовал трафик перекрытиями мостов (ФОТО). / У жителей Татарстана изъяли 40 единиц оружия. / Российская авиакомпания отменила прямые рейсы в столицу Северной Македонии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»