Собянин отменил бумажные медсправки для школьников и детсадовцев

В Москве отменяются бумажные медицинские справки по болезни ребенка для школ и детсадов. Об этом сообщил в твиттере мэр российской столицы Сергей Собянин.
Градоначальник пояснил, что речь о справках, освобождающих ребёнка от занятий (в том числе от физкультуры) по болезни. «Раньше родители передавали их учителям, делали уведомления через электронный дневник – теперь этой волокиты не будет», – отметил он.
Собянин уточнил, что нововведение стало возможно после объединения Московской электронной школы (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 13.04.21
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