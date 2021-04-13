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Вторник, 13 апреля 2021, 17:32 мск

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Собянин отменил бумажные медсправки для школьников и детсадовцев

В Москве отменяются бумажные медицинские справки по болезни ребенка для школ и детсадов. Об этом сообщил в твиттере мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что речь о справках, освобождающих ребёнка от занятий (в том числе от физкультуры) по болезни. «Раньше родители передавали их учителям, делали уведомления через электронный дневник – теперь этой волокиты не будет», – отметил он.

Собянин уточнил, что нововведение стало возможно после объединения Московской электронной школы (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям.

Москва, Светлана Антонова

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