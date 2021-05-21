Букеты на последний звонок обойдутся россиянам дешевле прошлогодних

Средняя цена цветочного букета для последнего звонка по России составит 987 рублей. То есть на 3% меньше, чем в прошлом году, передает ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

Дороже всего цветы обойдутся москвичам (1401 рубль) и питерцам (1124 рубля). В пятерку лидеров по ценам также вошли Ханты-Мансийский автономный округ со средней стоимостью букета в 1327 рублей, Иркутская область – 1255 рублей, Краснодарский край – 1142 рубля.

Меньше всего за букет к выпускному заплатят жители Пермского края – 660 рублей. невысокими цены оказались и в Челябинской (798 рублей) и Калининградской (741 рубль) областях, Башкортостане (732 рубля).

Букет менее чем за тысячу рублей можно будет купить в Красноярском крае (995 рублей), Нижегородской (992 рубля) и Тюменской области (978 рублей). жителям Татарстана он обойдется в 951 рубль, Самарской области – 944 рубля, Кемеровской области – 890 рублей.

Исследование проводилось с 1 по 19 мая 2021 и 2020 годов на основе данные чеков смарт-терминалов «Эвотор» в цветочных магазинах.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области последние звонки пройдут 21 и 22 мая, причем выпускники 11 классов примут участие в общих линейках. Решение о присутствии родителей будут решать в каждой школе отдельно.

В Кургане в день последнего звонка, 22 мая, запретят продажу алкоголя. Школам поручили обеспечить социальную дистанцию между родителями и учениками, родители обязаны прийти в защитных масках.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

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