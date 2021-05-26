В Кремле выступили за контроль «всего и вся» в интернете

Главная функция Роскомнадзора – контролировать законность в сети «Интернет». И под этот контроль должно попадать абсолютно все, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал интернет параллельным миром, который затрагивает все сферы жизни общества. Поэтому и контроль должен быть налажен над всей информацией.

«Интернет – это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, 61% опрошенных россиян считают главным недостатком интернета то, что никто не контролирует поступление информации и ее достоверность. 55% респондентов недовольны обилием контента, опасного для здоровья и воспитания детей.

Как сообщал «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обдумать запрет на анонимность россиян в сети «Интернет», чтобы снизить объем контента, пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм.

Москва, Наталья Рязанова

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