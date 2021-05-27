Суд оштрафовал Twitter еще на 19 млн рублей

В Москве Twitter проиграл еще шесть административных дел о неудалении запрещенного в РФ контента. Общая сумма штрафов составила 19 млн рублей, передает «Интерфакс».

Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление контента с призывами к участию в несогласованных акциях, которые прошли в январе 2021 года.

«Организации назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей», – рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В начале апреля тот же суд назначил сервису микроблогов штраф в 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным Роскомнадзором. Штрафы составили 3,2, 3,3 и 2,4 млн по отдельным делам.

Как сообщал «Новый День», 17 мая Роскомнадзор частично снял меры по замедлению трафика Twitter, которое было введено, когда компания не исполнила требования ведомства от 10 марта. Замедление сохранили только на мобильных устройствах. РКН требовал компанию убрать из микроблогов более 4,1 тыс. найденных с 2017 года запрещенных материалов с детской порнографией и суицидом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.05.21

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