российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 мая 2021, 20:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Роскомнадзор частично отменил замедление трафика Twitter

Фото – pixabay

Роскомнадзор частично снял меры по замедлению трафика Twitter после проверки работы соцсети. Об этом говорится в сообщении ведомства. 15 мая истек срок, отведенный компании Twitter Inc. на удаление материалов, распространение которых запрещено на территории России.

«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис «Twitter», снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», – пояснили в Роскомнадзоре.

10 марта ведомство требовало от соцсети удалить более 4,1 тысячи выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тысячи – с детской порнографией, а также прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, и материалы, носящие суицидальный характер.

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», – подчеркнули также в Роскомнадзоре.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.05.21

Американские СМИ: Вашингтон создал секретную армию для гибридной войны с Россией и Китаем. / Спецкомиссия разберется, как Вторая мировая война освещается в искусстве. / В Москве побит 70-летний температурный рекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскомнадзор

Санкции на 5 млн рублей: суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к незаконному протесту

«ВКонтакте» заплатит 1,5 млн штрафа за невовремя удаленные призывы на митинг

Facebook «напрашивается» на санкции: заблокирована трансляция, посвященная полету Гагарина в космос

Роскомнадзор продлил срок замедления трафика Twitter взамен блокировке

Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Операторов хотят обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Роскомнадзор потребовал заблокировать собирающих данные ботов в Telegram

В Совфеде заявили, что Twitter «рискует потерять Россию»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Технологии, Роскомнадзор,