Роскомнадзор частично отменил замедление трафика Twitter

Роскомнадзор частично снял меры по замедлению трафика Twitter после проверки работы соцсети. Об этом говорится в сообщении ведомства. 15 мая истек срок, отведенный компании Twitter Inc. на удаление материалов, распространение которых запрещено на территории России.

«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис «Twitter», снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», – пояснили в Роскомнадзоре.

10 марта ведомство требовало от соцсети удалить более 4,1 тысячи выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тысячи – с детской порнографией, а также прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, и материалы, носящие суицидальный характер.

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», – подчеркнули также в Роскомнадзоре.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.05.21

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