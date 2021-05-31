Депутаты Госдумы предложили ограничить переработки и право на допотпуск

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР предложила ограничить время переработки для работников с ненормированным рабочим днем. Пакет поправок в статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ внесен в Госдуму 31 мая.

Авторы законопроекта предложили запретить переработку выше 120 часов в год. А также обязать работодателей считать часы переработки и давать работникам дополнительный отпуск в соответствии с этим временем. Предлагается сделать исключение для руководителей, их замов и главных бухгалтеров, которые смогут трудиться более 120 часов в год сверх рабочего дня.

Депутаты отметили, что часто 3 дополнительных дня к отпуску назначают всем работникам в ненормированным днем. Даже если сотрудник никогда не задерживался на работе. А многие фирмы заменяют ненормированной работой сверхурочную, чтобы не доплачивать.

Как сообщал «Новый День», 47% работников в России перерабатывают, а 65% считают регулярные переработки допустимыми при выживании компании в сложный период.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда заявили, что работа по 55 часов и более в неделю увеличивает риск инсульта на 35% по сравнению с работающими по 35-40 часов в неделю.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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