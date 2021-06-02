«Генеральная уборка» в РФ обойдется в один триллион рублей

Минприроды подсчитало затраты на избавление от объектов накопленного вреда в России. «Генеральная уборка» в стране будет стоить бюджету около триллиона рублей, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Всего в стране сейчас около 29 тыс. объектов накопленного вреда. Большую часть – 26,7 тыс. – составляют геологические скважины. Но учтены и мусорные полигоны, и затонувшие суда. 279 самых опасных объектов планируется ликвидировать до 2024 года.

«Это 191 свалка и 88 наиболее опасных объектов в 63 регионах. На эти работы предусмотрено 62 млрд рублей. Что касается «генеральной уборки», первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 трлн рублей», – сказал Козлов в интервью «Известиям».

Уже к 2024 году планируется потратить 17 млрд рублей. Он уточнил, что сумма названа c учетом дополнительных средств и настройки механизма «окрашивания» экоплатежей.

Пока из госреестра объектов накопленного вреда окружающей среде исключены 64 объекта после ликвидации. Министерство вместе с Роспотребнадзором разработает методику, по которой будет оценивать опасность мусорных полигонов для здоровья людей. Самые опасные будут уничтожать в первую очередь.

Как сообщал «Новый День», в воздухе Уфы в несколько раз превышены нормы содержания вредных веществ из-за тлеющего мусорного полигона и выбросов промышленных предприятий. Под Екатеринбургом пожар на мусорном полигоне охватил 600 кв. м, и жители жаловались на химический запах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

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