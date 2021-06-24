Не привился – можно сменить работу: Кремль объяснил «добровольность» обязательной вакцинации

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков посоветовал гражданам, кто должен привиться от коронавируса, но отказывается, уволиться и поискать работу в той сфере, где не предусмотрена обязательная вакцинация. В связи с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ, вакцинация в стране «остается добровольной». Тот, кто не хочет делать прививку, вправе сменить работу, подчеркнул он.

«В целом вакцинация действительно остается добровольной… Если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля пояснил, что это и есть «добровольность», потому что «вы можете поменять работу».

Необходимость введения мер по обязательной вакцинации работник сферы услуг и ряда других отраслей Песков объяснил текущей эпидемиологической ситуацией. «Если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии. Поэтому меры обусловлены текущим моментом», – сказал он.

Ранее сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве обязал работодателей отстранять от работы сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса. Правило касается тех, кто подлежит обязательной вакцинации и не имеет медицинских противопоказаний. При этом наличие антител к инфекции не является противопоказанием. На время отстранения от работы сотруднику не будут начислять зарплату и стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Напомним, 16 июня главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60% работников сферы услуг и некоторых других отраслей. Подпадающие под обязательную вакцинацию сотрудники должны получить две дозы вакцины до 15 августа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.06.21

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