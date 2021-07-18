Треть россиян не одобрили четырехдневку из-за страха потерять в зарплате

Треть (34%) опрошенных россиян не одобрили инициативу четырехдневной рабочей недели. Главная причина – страх уменьшения зарплаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

44% респондентов положительно отнеслись к идее работать четыре дня в неделю. А 63% опрошенных заверили, что и при четырехдневной неделе смогут выполнять весь объем обязанностей. Только четверть (24%) сомневаются, что сделают за укороченную неделю тот же объем работы.

Напомним, в конце мая Минтруд РФ согласился рассмотреть инициативу о четырехдневной рабочей неделе, если таковая будет официально озвучена. Эту идею обсудят наравне с другими предложениями.

Как сообщал «Новый День», в середине мая 47% россиян признались в том, что им приходится перерабатывать. А 65% опрошенных считают сверхурочную работу допустимой, только если стоит вопрос о выживании компании.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.07.21

Снова снижение: за сутки в России 25 тыс. человек заболели Covid-19. / В Челябинской области за сутки выявлено 294 случая коронавируса. / Собянин заявил об эффективности вакцин против дельта-штамма Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»