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Пятница, 23 июля 2021, 08:56 мск

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Правительство проработает вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам

Профильные министерства проработают возможность проведения индексации пенсии для работающих пенсионеров на 2022 год. Такое поручение получили главы Минфина Антон Силуанов, Минтруда Антон Котяков и Минэкономразвития Максим Решетников.

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», – рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений РИА «Новости».

По его словам, выкладок от министерств пока нет, и вопрос не решен однозначно.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля несколько предложений по индексации пенсий для работающих пенсионеров были представлены в Кремль.

В июне решение все еще не было принято, и Федерация независимых профсоюзов России призвала президента РФ Владимира Путина посодействовать увеличению пенсий. В организации заявили, что это один их способов изменить ситуацию с бедностью в стране.

Москва, Наталья Рязанова

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