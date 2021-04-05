Кремль еще думает: решение об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принято

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты только формируют свои предложения. «Правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось», – цитирует РБК представителя Кремля.

Ранее вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам предложил в октябре 2020-го во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Глава государства поддержал эту инициативу и сообщил, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть над чем поработать. В начале февраля правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих.

В конце марта Государственная дума отклонила три смежных законопроекта ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ об индексации пенсии работающим пенсионерам. Представители фракции «Единая Россия» фактически уступили право такой инициативы президенту РФ, объяснив это «вежливостью».

Москва, Светлана Антонова

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