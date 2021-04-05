российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 апреля 2021, 16:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Кремль еще думает: решение об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принято

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты только формируют свои предложения. «Правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось», – цитирует РБК представителя Кремля.

Ранее вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам предложил в октябре 2020-го во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Глава государства поддержал эту инициативу и сообщил, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть над чем поработать. В начале февраля правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих.

В конце марта Государственная дума отклонила три смежных законопроекта ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ об индексации пенсии работающим пенсионерам. Представители фракции «Единая Россия» фактически уступили право такой инициативы президенту РФ, объяснив это «вежливостью».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.21

«Скоро лето....» Росавиация предупредила о подорожании авиабилетов. / Дожди и мокрый снег: синоптики определили, какой будет неделя в московском регионе. / Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / пенсионная реформа

Путин лично примет решение: «ЕР» в Госдуме отклонила три законопроекта об индексации пенсии работающим пенсионерам

Историческая ошибка: Россию готовят к отмене пенсий и тотальной нищете

Подавляющее большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию

Россияне назвали желаемый размер пенсии

«У каждого пенсионера вы забираете еще 380 рублей»: Госдума увеличила период выплаты накопительной пенсии

«В пенсии россиян ничего не меняется…» В Госдуме назвали пенсионную реформу большой ошибкой

«Единороссы» в Госдуме отказались удваивать пенсии россиянам с 75 лет

«Если уж точно собрались забрать у несчастных стариков пенсии…» В Госдуме предложили вернуть россиянам прежний пенсионный возраст

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, пенсионная реформа, правительство РФ,