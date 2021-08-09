Россияне начали экономить на похоронных услугах на фоне высокой смертности

Смертность в России за год выросла на 16%, а выручка ритуальных агентств – на 9%, следует из данных Росстата. Одни эксперты связали это с экономией россиян на похоронных услугах, а другие заявили, что основную выручку получил серый бизнес в этой сфере, пишет «Коммерсантъ».

В январе-июне 2021 года умерли 1,1 млн россиян. В тот же период прошлого года зарегистрировано 946,6 тыс. смертей. Разница в совокупной выручке ритуальных агентств по всей стране не так заметна: 36,9 млрд рублей в текущем году против 34,07 млрд рублей в 2020-м.

Участники рынка отметили, что многие отказываются от установки памятников и оградок, и чаще выбирают кремацию, которая в среднем на 40% дешевле захоронения. В регионах средний чек с 50 тыс. рублей снизился до 30 тыс.

По оценкам экспертов, от 70% до 90% доходов похоронных бюро приходятся на расчеты наличными и остаются в серой зоне. Участники рынка разошлись во мнениях относительно тенденций использования наличных. В Союзе похоронных организаций и крематориев России отметили, что россияне стали чаще использовать безналичный расчет и требовать чеки за оплату услуг.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров учел неофициальные платежи за места на кладбище в связи с дефицитом и стоимость агентских услуг, которые включают в счет. По его мнению, рынок ритуальных услуг за первое полугодие вырос до 140-150 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», уже в конце 2020 года в Екатеринбурге услуга по копке могил подорожала более чем в два раза: с 30 тыс. рублей до 70-75 тыс.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.08.21

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