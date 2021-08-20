В России подорожали гробы и другая похоронная атрибутика

Производители похоронной атрибутики повысили цены на свою продукцию из-за роста стоимости древесины и металла. При этом игроки рынка ритуальных услуг предупредили о дальнейшем подорожании. В этой ситуации россиянам придется выбирать более дешевые варианты, например, гробы из картона.

В июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, с августа – уже 9,2 тысячи рублей. Более дорогие образцы подорожали с 15 тысяч рублей до 20-25 тысяч, пишет «Коммерсант». Таким образом, цены на гробы выросли на 30-60%. До сих пор их стоимость увеличивалась в пределах инфляции, рассказал газете представитель одного из похоронных домов.

Кроме того, подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники, что логичным образом приведет к повышению цен для конечных потребителей. Ряд производителей уведомил управляющие кладбищами компании об увеличении цен на часть поставляемой продукции в среднем на 15%. Так металл, который закупался для оградок в начале года по 40-45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей. Деревянные кресты подорожали на 10-20%.

Стоимость древесины выросла из-за предстоящего запрета на экспорт необработанного сырья. Строительный брус по сравнению с летом 2020 года вырос в цене с 11-13 тысяч до 24-26 тысяч рублей за 1 куб. м, а обрезная доска – с 9,5 тысячи до 19 тысяч рублей за 1 куб. м. «В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным»,– пояснил эксперт.

По словам вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев России Владимира Родькина, повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией. К тому же похоронный рынок резко реагирует на покупательскую способность потребителей: если деревянные гробы станут недоступны определенным категориям граждан, спрос сместится на более бюджетные варианты – например, из картонных материалов или ЛДСП.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.08.21

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