Глава Минобрнауки заявил о недопустимости деления студентов на привитых и непривитых

Вузы должны обеспечить равные права привившимся и не привившимся от коронавируса студентам. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в эфире «России 24».

«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равные права студентов и, конечно же, недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия либо отсутствия прививки», – сказал министр.

Фальков также отметил, что располагая полной информацией о вакцинированных студентах, вузы смогут более эффективно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Накануне стало известно о рекомендации Минобрнауки вузам перевести на дистанционное обучение тех студентов, которые не привиты от коронавируса или имеют медотвод к вакцинации. Документ был подписан 29 июля. До этого Фальков заявлял, что считает недопустимыми какие-либо ограничения для студентов в зависимости от наличия или отсутствия у них прививки. Он также заявил, что выступает против принудительной вакцинации студентов и аналогичной позиции придерживается Минобрнауки.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.08.21

Платные парковки снова обещают стать платными. Ретроспектива мучений за семь лет. / Вожатые встали на защиту лагеря, обвиненного в ЛГБТ-пропаганде. / В Киеве рассказали, что будет, если Лукашенко приведёт в действие свои угрозы по ГСМ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»