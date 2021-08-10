Минобрнауки вступилось за непривитых студентов – предостережение для вузов

Минобрнауки России предостерегло вузы от применения излишних ограничительных и принудительных мер к студентам из-за коронавируса. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», – сказал замминистра образования на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.

Афанасьев подчеркнул, что отсутствие прививки от Covid-19 у студентов не является причиной для незаселения в общежитие или недопуска в кампус, напомнив, что его ведомство исходит из добровольности вакцинации. «И тем более недопустимы эксцессы. По каждому мы будем проводить проверку, у нас работает «горячая линия», – добавил он.

Замминистра пообещал, что Минобрнауки не допустит «никаких неправовых действий, обеспечив начало образовательного процесса», передает «Интерфакс».

Афанасьев также заявил о готовности ведомства скорректировать рекомендации вузам, чтобы исключить двойные толкования по теме вакцинации студентов от коронавируса.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», – цитирует замминистра ТАСС.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий в ходе круглого стола заявил, что вуз начнет новый учебный год преимущественно в очном формате. По его словам, в настоящее время рассматривается возможность тестирования студентов на ковид перед заселением в общежитие.

Ректор вуза подчеркнул, что не поддерживает запреты для непривитых студентов, а все занятия будут организованы с соблюдением необходимых норм. «Есть потоки по 300-500 человек. Здесь мы будем допускать лекции в смешанном формате. Наш опыт говорит, что это можно делать без потери качества образования. В условиях, когда не можем обеспечить требования рассадки – будем применять дистанционный формат», – сказал Садовничий.

Ранее Минобрнауки выпустило рекомендации вузам, в числе которых – перевод на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от ковида или получили медотвод. Позже ведомство на фоне заявлений политиков и представителей общественности о недопустимости дискриминации ряда категорий студентов смягчило позицию. Сегодня глава ведомства Валерий Фальков заявил, что нельзя вводить ограничения для непривитых студентов. «Нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равные права студентов и, конечно же, недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия либо отсутствия прививки», – сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.08.21

Эксперт: постковидный синдром грозит каждому пятому среди молодежи. / Кормящие мамы и аллергики не могут получить медотвод от вакцинации. / Самый яркий звездопад лета: Москва в ожидании пика метеорной активности. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»