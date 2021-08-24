Названы самые бедные регионы России

Уровень бедности в Республике Тува почти втрое превышает средний по России. В тройку самых бедных регионов также вошли Ингушетия и Кабардино-Балкария, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

По данным министерства, средний показатель по стране составил 12,1%. Именно такой процент россиян имел доходы ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года. В количественном выражении это 17,8 млн человек.

В Туве процент бедных граждан значительно выше – 34,1,%. В Ингушетии этот показатель составляет 30%, в Кабардино-Балкарии – 24,2%.

Ранее в Минтруде отметили, что большая часть россиян за чертой бедности – это семьи с детьми. В России их 82% среди бедняков.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вдвое снизить уровень бедности в стране поможет система адресных выплат поможет. Если отсеять всех имущественно обеспеченных получателей, нагрузка на бюджет станет посильной.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.08.21

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