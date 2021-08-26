Минтруд перестанет учитывать некоторое имущество для начисления соцвыплат

Министерство труда и соцзащиты намерено скорректировать правила начисления ряда социальных выплат. На фоне жалоб от россиян решено не учитывать как имущество получателей автомобили, которыми те не могут пользоваться.

Изменения коснутся выплат одиноким родителям, семьям с детьми от трех до семи лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки. Планируется, что поправки будут внесены еще до конца года.

«Готовятся изменения в правила предоставления выплаты, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», – рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина «Известиям».

Замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев поддержал инициативу Минтруда. По его мнению, власти должны учиться на ошибках и тщательно прорабатывать систему мер поддержки.

Напомним, пособия для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет теперь начисляются адресно. При назначении выплаты учитывают доходы и имущество заявителей. Так, допустимым для назначения выплат считается, если у заявителя есть одна квартира, дом, дача, гараж, машина. Если имущества больше, заявитель теряет право на получение денег от государства.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал систему адресных выплат одним из способов вдвое сократить бедность в России. Отсев имущественно обеспеченных получателей поможет сделать посильной нагрузку на бюджет.

Москва, Наталья Рязанова

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